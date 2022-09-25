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В Кишиневе собрались несколько тысяч сторонников партии "Шор": требовали отставки власти

Воскресенье, 25 сентября 2022, 18:01

В столице Молдовы собрался протест с участием нескольких тысяч людей, организованный популистской партией "Шор".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

Как сообщают, людей организованно привезли в Кишинев из разных уголков страны. Протестующие двинулись под здания парламента и администрации президента, требуя отставки правительства Натальи Гаврилицы и президента Майи Санду. На акции заметили также членов Партии коммунистов. 

Перед людьми дистанционно выступил лидер партии Илан Шор, заявив, что протестующие "не уйдут, пока не добьются досрочных выборов". 

Участники акции попытались занести палатки на территорию, прилегающую к администрации президента, полиция не дала этого сделать. 

Напомним, Илан Шор, фигурирует в уголовных производствах, в частности по так называемой "краже миллиарда", и находится за границей. Под подозрениями оказалась также депутат партии Марина Таубер, сейчас она находится под домашним арестом. 

Недавно блок социалистов и коммунистов инициировал вотум недоверия правительству, их попытка провалилась.

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Молдова

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