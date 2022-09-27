У Литві на тлі мобілізації в РФ вирішили посилити держкордон

У Литві на засіданні Державної ради оборони під головуванням президента Гітанаса Науседи обговорили ситуацію з безпекою в регіоні, мобілізацію в Російській Федерації та заходи зі зміцнення охорони державного кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Члени ради оцінили ситуацію з безпекою в регіоні як таку, що погіршується, але оскільки рівень військової загрози для Литви залишається низьким, її оцінка не змінюється.

Члени ради погодилися з тим, що після оголошення мобілізації російським режимом, з урахуванням можливих загроз, необхідно посилити охорону державного кордону Литовської Республіки з Російською Федерацією. З огляду на напружену ситуацію, рада вирішила рекомендувати уряду переглянути План заслону державного кордону.

На засіданні також обговорено заходи з посилення охорони державного кордону з Білоруссю, що мають доповнити встановлення фізичного бар'єру та запобігти незаконній міграції. Домовлено, що дії білоруських співробітників під час порушення кордону Литовської Республіки та пошкодження фізичного бар'єру слід розглядати як навмисні провокації, що посилюють напруженість на зовнішньому кордоні НАТО.

Членами Державної ради оборони є: президент Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Інгріда Шімоніте, голова Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвідас Анушаускас, командувач Литовської армії генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Нагадаємо, Литва за увесь час повномасштабної війни РФ проти України передала Україні 50 бронетранспортерів M113.