В Литве на фоне мобилизации в РФ решили усилить госграницу

В Литве на заседании Государственного совета обороны под председательством президента Гитанаса Науседы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, мобилизацию в Российской Федерации и меры по укреплению охраны государственной границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Члены совета оценили ситуацию с безопасностью в регионе как ухудшающуюся, но поскольку уровень военной угрозы для Литвы остается низким, ее оценка не меняется.

Члены совета согласились с тем, что после объявления мобилизации российским режимом, с учетом возможных угроз, необходимо усилить охрану государственной границы Литовской Республики с Российской Федерацией. Учитывая напряженную ситуацию, совет решил рекомендовать правительству пересмотреть План заслона государственной границы.

На заседании также обсуждались меры по усилению охраны государственной границы с Беларусью, которые должны дополнить установление физического барьера и предотвратить незаконную миграцию. Договорено, что действия белорусских сотрудников во время нарушения границы Литовской Республики и повреждения физического барьера следует рассматривать как преднамеренные провокации, усиливающие напряженность на внешней границе НАТО.

Членами Государственного совета обороны являются: президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий Литовской армии генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Напомним, Литва за все время полномасштабной войны РФ против Украины передала Украине 50 бронетранспортеров M113.