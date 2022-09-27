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Данські військові показали відео "фонтанування" "Північних потоків"

фото, відео
Вівторок, 27 вересня 2022, 16:33

Данські військові опублікували фото та відео з місця витоку на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом  у Балтійському морі сталися три витоки газу на російських газопроводах, навколо витоків були створені зони відчуження задля безпеки морського та повітряного руху.

Найбільший витік газу створює збурення на поверхні моря трохи більше як 1 км в діаметрі, найменший робить коло з діаметром приблизно 200 метрів. Збройні сили Данії опублікували відео з вертольота Збройних сил Норвегії, на яких видно витоки.

Крім того, данські військові показали фотографії витоку газу, зроблені з борту винищувача F-16.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури. 

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. 

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Північний потік-2 Данія

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