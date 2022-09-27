Датские военные показали видео "фонтанирования" "Северных потоков"

Датские военные опубликовали фото и видео с места утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Балтийском море произошли три утечки газа на российских газопроводах, вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

Наибольшая утечка газа создает возмущение на поверхности моря не более 1 км в диаметре, наименьшая производит круг с диаметром примерно 200 метров. Вооруженные силы Дании опубликовали видео с вертолета Вооруженных сил Норвегии, на которых видны утечки.

Se video og fotos af gaslækagerne på Nord Stream 1 og 2-gasledningerne i Østersøen på https://t.co/pj96CN7CDB: https://t.co/7bgt8TljaH #dkforsvar pic.twitter.com/I1zEPaBLYO — Forsvaret (@forsvaretdk) September 27, 2022

Кроме того, датские военные показали фотографии утечки газа, сделанные с борта истребителя F-16.

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий.