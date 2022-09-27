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США поки не знають причини витоків "Північного потоку", але це "не в інтересах нікого"

Вівторок, 27 вересня 2022, 19:53

Сполучені Штати поки не мають інформації щодо причин витоків на російських газогонах "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі й готові підтримати європейських партнерів у розслідуванні інциденту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі CNN заявив речник Ради національної безпеки США.

"Як ви знаєте, ці трубопроводи вже не перекачували газ до Європи. "Північний потік-2" так і не запрацював. "Північний потік-1" не працює вже кілька тижнів через те, що Росія використовує енергетику як зброю", – нагадав посадовець.

"Це лише підкреслює важливість наших спільних зусиль для забезпечення альтернативних поставок газу до Європи та підтримки зусиль зі скорочення споживання газу та прискорення справжньої енергетичної незалежності шляхом переходу до чистої енергетичної економіки", – додав він.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу у вівторок заявив, що саботаж на газопроводі "Північний потік" (якщо він справді став причиною витоків) "явно ні в чиїх інтересах".

Поліція Швеції розслідує інцидент із "Північним потоком" як саботаж

"Є початкові повідомлення, які вказують на те, що це може бути результатом атаки або якогось саботажу, але це початкові повідомлення, і ми ще не підтвердили це. Але якщо це підтвердиться, це явно не в чиїх інтересах", – сказав Блінкен і додав, що інцидент "не матиме значного впливу на енергетичну стійкість Європи".

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Національна сейсморозвідувальна мережа Швеції зафіксувала два чіткі вибухи в цьому районі в понеділок.

Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури. 

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

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США Північний потік-2

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