США пока не знают причины утечек "Северного потока", но это "не в интересах никого"

Соединенные Штаты пока не располагают информацией о причинах утечек на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море и готовы поддержать европейских партнеров в расследовании инцидента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии CNN заявил представитель Совета национальной безопасности США.

"Как вы знаете, эти трубопроводы уже не перекачивали газ в Европу. "Северный поток-2" так и не заработал. "Северный поток-1" не работает уже несколько недель из-за того, что Россия использует энергетику как оружие", - напомнил чиновник.

"Это лишь подчеркивает важность наших совместных усилий для обеспечения альтернативных поставок газа в Европу и поддержки усилий по сокращению потребления газа и ускорения настоящей энергетической независимости путем перехода к чистой энергетической экономике", - добавил он.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге во вторник заявил, что саботаж на газопроводе "Северный поток" (если он действительно стал причиной утечек) "явно ни в чьих интересах".

"Есть первоначальные сообщения, которые указывают на то, что это может быть результатом атаки или какого-то саботажа, но это первоначальные сообщения, и мы еще не подтвердили это. Но если это подтвердится, это явно не в чьих-то интересах", - сказал Блинкен и добавил, что инцидент "не окажет значительного влияния на энергетическую устойчивость Европы".

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG назвала инциденты одновременно на трех ветках газопровода "беспрецедентными" и заявила, что не может оценить сроки восстановления инфраструктуры.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море - следствие умышленных действий.