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США поки не видали візи Лаврову та його делегації на Генасамблею ООН - ЗМІ

Субота, 3 вересня 2022, 20:13

Росія подала запит до Сполучених Штатів на 56 віз для своєї делегації на Генеральну асамблею ООН, але досі не отримала жодної.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх кількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських делегатів на інші заходи ООН.

Відповідно до "угоди про штаб-квартиру" ООН 1947 року, Сполучені Штати, як правило, зобов'язані дозволяти доступ до ООН для іноземних дипломатів. Але Вашингтон заявляє, що може відмовити у видачі віз із причин "безпеки, тероризму та зовнішньої політики".

"Щороку ми опрацьовуємо сотні віз для делегатів Російської Федерації на заходах ООН. Це особливо важливо через необґрунтовані дії Росії проти нашого посольства в Росії, у тому числі примусового звільнення місцевих та національних співробітників із третіх країн, що серйозно обмежило наш штат і, отже, наші можливості щодо обробки віз", — сказав представник Держдепартаменту США.

56 віз, про які просить Москва, включають групу дипломатів для підготовки до прибуття глави МЗС РФ Сергія Лаврова та його делегації на Генасамблею, яка розпочнеться 20 вересня.

Небензя додав, що журналістам, які супроводжують Лаврова, та льотному екіпажу, візи до США також поки що не видавалися.

Нагадаємо, Франція, яка у вересні головуватиме в Раді Безпеки ООН, запланувала провести три засідання у зв’язку із ситуацією в Україні.

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ООН

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