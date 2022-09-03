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США пока не выдали визы Лаврову и его делегации на Генассамблею ООН – СМИ

Суббота, 3 сентября 2022, 20:13

Россия запросила у Соединенных Штатов 56 виз для своей делегации на генеральную ассамблею ООН, но до сих пор не получила ни одной.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу посол России в ООН Василий Небензя сказал, что это "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских делегатов на другие мероприятия ООН.

В соответствии с "соглашением о штаб-квартире" ООН 1947 года, Соединенные Штаты, как правило, обязаны разрешать доступ в ООН для иностранных дипломатов. Но Вашингтон заявляет, что может отказать в выдаче виз по причинам "безопасности, терроризма и внешней политики".

"Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН. Это особенно важно из-за необоснованных действий России против нашего посольства в России, в том числе принудительного увольнения местных и национальных сотрудников из третьих стран, что серьезно ограничило наш штат и, следовательно, наши возможности по обработке виз", — сказал представитель Госдепартамента.

56 виз, запрошенных Москвой, включают группу дипломатов для подготовки к прибытию глава МИД РФ Сергея Лаврова и его делегации на генассамблею, которая начнется 20 сентября.

Небензя добавил, что журналистам, сопровождавшим Лаврова и летному экипажу, визы в США пока не выдавались.

Напомним, Франция, которая будет в сентябре председательствовать в Совете Безопасности ООН, запланировала провести три заседания в связи с ситуацией в Украине.

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ООН

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