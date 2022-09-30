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Дуда: жалюгідні дії Кремля — це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс із Росією

П'ятниця, 30 вересня 2022, 18:01

Заяви Кремля про "приєднання" незаконно анексованих українських територій - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією.

Про це написав у Twitter президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Європейська правда".

"Польща засуджує спроби Росії анексувати українську територію і ніколи їх не визнає. Ми й надалі підтримуватимемо Захисників України та її народ доти, доки агресора не буде вигнано. Сьогоднішня відчайдушна і жалюгідна акція Кремля - це поразка тих, хто наївно вірив у компроміс з Росією", - йдеться у повідомленні.

МЗС Польщі у своїй заяві "рішуче засудило незаконні акти "визнання незалежності" та "інкорпорації" окупованих регіонів України до складу Російської Федерації".

"Українські області - Херсонська, Донецька, Луганська та Запорізька - залишаються частиною України відповідно до міжнародного права", - заявили у відомстві.

Зазначається, що Польща "не визнавала і не визнає" ні результатів псевдореферендумів, ні оголошених "указів російського президента щодо анексії цих регіонів".

У п'ятницю лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

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Війна з РФ Польща

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