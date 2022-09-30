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Дуда: жалкие действия Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией

Пятница, 30 сентября 2022, 18:01

Заявления Кремля о "присоединении" незаконно аннексированных украинских территорий - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией.

Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда".

"Польша осуждает попытки России аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает. Мы и в дальнейшем будем поддерживать защитников Украины и ее народ до тех пор, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшняя отчаянная и жалкая акция Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией", - говорится в сообщении.

МИД Польши в своем заявлении "решительно осудил незаконные акты "признания независимости" и "инкорпорации" оккупированных регионов Украины в состав Российской Федерации".

"Украинские области - Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская - остаются частью Украины в соответствии с международным правом", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что Польша "не признавала и не признает" ни результатов псевдореферендумов, ни объявленных "указов российского президента об аннексии этих регионов".

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