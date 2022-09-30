Майбутня прем’єрка Італії: Путін - загроза, анексія не має значення

Лідерка ультраправої партії "Брати Італії" Джорджія Мелоні, яка, як очікується, стане наступною прем’єркою Італії, заявила, що анексія Росією українських територій не має ні юридичного, ні політичного значення, а Владімір Путін загрожує Європі.

Заяву Мелоні наводить агентство Ansa, пише "Європейська правда".

"Оголошення про приєднання до Російської Федерації чотирьох областей України після фіктивних референдумів, проведених в умовах насильницької військової окупації, не має юридичного чи політичного значення", - заявила Мелоні.

За її словами, своїми діями Путін вкотре демонструє своє неоімперіалістичне бачення радянського зразка, що загрожує безпеці всього європейського континенту.

"Це чергове порушення Росією правил співіснування між народами підтверджує необхідність згуртованості та єдності західних демократій", - йдеться у заяві Мелоні.

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, захопленими Росією.

27 країн ЄС оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку Україниф, скільки потрібно.