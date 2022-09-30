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Будущий премьер Италии: Путин - угроза, аннексия не имеет значения

Пятница, 30 сентября 2022, 18:22

Лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджия Мелони, которая, как ожидается, станет следующим премьером Италии, заявила, что аннексия Россией украинских территорий не имеет ни юридического, ни политического значения, а Владимир Путин угрожает Европе.

Заявление Мэлони приводит агентство Ansa, пишет "Европейская правда".

"Объявление о присоединении к Российской Федерации четырех областей Украины после фиктивных референдумов, проведенных в условиях насильственной военной оккупации, не имеет юридического или политического значения", – заявила Мелони.

По ее словам, своими действиями Путин еще раз демонстрирует свое неоимпериалистическое видение советского образца, что угрожает безопасности всего европейского континента.

"Это очередное нарушение Россией правил сосуществования между народами подтверждает необходимость сплоченности и единства западных демократий", - говорится в заявлении Мелони.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над территориями, захваченными Россией.

27 стран ЕС объявили, что никогда не признают новую аннексию и обещают поддержку Украины, сколько нужно.

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Италия Война с РФ Путин

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