Уряд Німеччини погодив пакет допомоги населенню на 65 млрд євро

Зважаючи на високі ціни на енергоносії, німецька коаліція погодила третій пакет допомоги населенню.

Деталі допомоги виклало видання Bild, пише "Європейська правда".

Загальний обсяг погодженого пакета становить 65 мільярдів євро. Студенти мають отримати одноразову виплату 200 євро, пенсіонери - 300 євро.

Заплановані заходи розвантажать усі домогосподарства - у тому числі пенсіонерів, студентів, студентів технікумів і практикантів, вважають в німецькому уряді.

З 1 січня 2023 року допомога на першу та другу дитину буде збільшена на 18 євро на місяць. Крім того, максимальний розмір допомоги на дитину знову буде збільшено до 250 євро на місяць.

На початку 2023 року наступного року стандартні ставки для малозабезпечених мають бути збільшені приблизно до 500 євро.

Крім того, буде знижена ціна на електроенергію для основного споживання, у майбутньому діятиме пільгова ціна. З жовтня до кінця березня 2024 року на споживання газу діятиме знижена ставка податку у 7% замість звичайної ставки податку у19%.

Коаліція також домовилася про квиток, який замінить запроваджений улітку проїзний вартістю 9 євро. Ціна нового квитка ще остаточно не визначена.

"Нашу країну чекають важкі часи. Сьогодні це частина правди, і цю правду потрібно говорити. Я добре розумію, що багато громадян дуже стурбовані своїм майбутнім, дуже стурбовані високими цінами на електроенергію та підвищенням вартості життя", - заявив канцлер Олаф Шольц.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше запевнила, що країна не буде знімати санкції проти Росії у зв’язку з війною проти України, навіть якщо німці виходитимуть на протести через високі ціни на електроенергію.