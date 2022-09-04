Правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро

Учитывая высокие цены на энергоносители, немецкая коалиция согласовала третий пакет помощи населению.

Детали помощи изложило издание Bild, пишет "Европейская правда".

Общий объем согласованного пакета составляет 65 млрд евро. Студенты должны получить единовременную выплату 200 евро, пенсионеры – 300 евро.

Планируемые меры разгрузят все домохозяйства - в том числе пенсионеров, студентов, студентов техникумов и практикантов, считают в немецком правительстве.

С 1 января 2023 года пособие на первого и второго ребенка будет увеличено на 18 евро в месяц. Кроме того, максимальный размер пособия на ребенка снова будет увеличен до 250 евро в месяц.

В начале 2023 года в следующем году стандартные ставки для малоимущих должны быть увеличены примерно до 500 евро.

Кроме того, будет снижена цена на электроэнергию для основного потребления, в будущем будет действовать льготная цена. С октября по конец марта 2024 года на потребление газа будет действовать сниженная ставка налога в 7% вместо обычной ставки налога в 19%.

Коалиция также договорилась о билете, который заменит введенный летом проездной стоимостью 9 евро. Цена нового билета еще до конца не определена.

"Нашу страну ждут трудные времена. Сегодня это часть правды, и эту правду нужно говорить. Я хорошо понимаю, что многие граждане очень озабочены своим будущим, очень озабочены высокими ценами на электроэнергию и повышением стоимости жизни", - заявил канцлер Олаф Шольц.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заверила, что страна не будет снимать санкции против России в связи с войной против Украины, даже если немцы будут выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.