Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден обговорив з союзниками підтримку України

Четвер, 8 вересня 2022, 21:03

Президент США Джо Байден у четвер провів відеоконференцію із союзниками з приводу наступних кроків на підтримку України у війні з Росією.

Про це йдеться у заяві Білого дому, пише "Європейська правда".

"Президент провів сьогодні відеоконференцію з союзниками та партнерами, щоб наголосити на постійній міжнародній підтримці України, у тому числі через постійне надання безпекової та економічної допомоги, а також постійного покладання на Росію витрат, необхідних для притягнення Кремля до відповідальності за її агресію", - йдеться у заяві.

Лідери також обговорили використання Росією енергетики як зброю та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких та доступних поставок енергії до Європи.

Участь у відеоконференції взяли прем'єр-міністри Японії, Канади, Італії та Великої Британії, канцлер Німеччини, президенти Польщі та Румунії, генсек НАТО, а також представники Франції та Європейського Союзу.

Як відомо, 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він повідомив про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню на суму $675 млн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США

Статті

Криза на польському кордоні: як страйк та 50-кілометрова черга створюють загрозу для України

Зараз черга на перетин кордону залізницею для деяких вантажів вимірюється місяцями. Як наслідок, багато хто з перевізників перейшов на вантажівки.
8 вересня 2022 — Ірина Коссе, для Європейської правди

Проукраїнський уряд втрачає більшість: куди веде Словаччину політична криза

Словаччина стала на крок ближчою до реваншу дружніх до РФ сил – два місяці політичної кризи завершилися розвалом демократичної коаліції.
8 вересня 2022 — Дмитро Тужанський, Юрій Панченко

Що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну

Рішення не зачепить сотні тисяч російських туристів, що звикли їздити до ЄС. Тож розберемося, що є та чого бракує в документах Євросоюзу...
7 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда