Байден обговорив з союзниками підтримку України

Президент США Джо Байден у четвер провів відеоконференцію із союзниками з приводу наступних кроків на підтримку України у війні з Росією.

Про це йдеться у заяві Білого дому, пише "Європейська правда".

"Президент провів сьогодні відеоконференцію з союзниками та партнерами, щоб наголосити на постійній міжнародній підтримці України, у тому числі через постійне надання безпекової та економічної допомоги, а також постійного покладання на Росію витрат, необхідних для притягнення Кремля до відповідальності за її агресію", - йдеться у заяві.

Лідери також обговорили використання Росією енергетики як зброю та необхідність подальшої координації для забезпечення стійких та доступних поставок енергії до Європи.

Участь у відеоконференції взяли прем'єр-міністри Японії, Канади, Італії та Великої Британії, канцлер Німеччини, президенти Польщі та Румунії, генсек НАТО, а також представники Франції та Європейського Союзу.

Як відомо, 8 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він повідомив про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню на суму $675 млн.