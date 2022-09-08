Байден обсудил с союзниками поддержку Украины

Президент США Джо Байден в четверг провел видеоконференцию с союзниками по поводу следующих шагов в поддержку Украины в войне с Россией.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет "Европейская правда"

"Президент провел сегодня видеоконференцию с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть постоянную международную поддержку Украины, в том числе посредством постоянного предоставления помощи в сфере безопасности и экономической помощи, а также постоянного возложения на Россию издержек, необходимых для привлечения Кремля к ответственности за ее агрессию", - говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили использование Россией энергетики в качестве оружия и необходимость дальнейшей координации для обеспечения устойчивых и доступных поставок энергии в Европу.

Участие в видеоконференции приняли премьер-министры Японии, Канады, Италии и Великобритании, канцлер Германии, президент Польши и Румынии, генсек НАТО, а также представители Франции и Европейского Союза.

Напомним, 8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он объявил о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению на сумму $675 млн.