Байден і Ердоган можуть зустрітися у вересні, говоритимуть про РФ, Україну і Сирію – ЗМІ

Американська і турецька сторони обговорюють зустріч між президентами Джо Байденом і Реджепом Таїпом Ердоганом , на порядку денному – відносини Туреччини та Росії, зброя США та конфлікти в Україні та Сирії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника.

Очікується, що Ердоган, який у середу розкритикував те, що він назвав "провокаційною" енергетичною політикою Заходу щодо України, відвідає Вашингтон пізніше у вересні.

Востаннє Байден і Ердоган зустрічалися наприкінці червня на полях саміту НАТО в Мадриді, де Туреччина зняла своє вето на приєднання Фінляндії та Швеції, незважаючи на опозицію щодо їх членства з боку Росії.

Наприкінці цього саміту Байден заявив, що Сполучені Штати підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині, і що він упевнений, що схвалення Конгресу, необхідне для продажу, можна отримати.

"Після останньої зустрічі з Байденом адміністрація США вжила заходів, як ми вимагали, щодо деяких важливих питань, таких як F-16. Я думаю, що будуть подібні речі", - сказав високопоставлений турецький чиновник.

Настрої щодо Туреччини в Конгресі США погіршилися за останні кілька років після того, як Анкара придбала ракетні системи російського виробництва, що спричинило санкції США, а також вилучення Туреччини з програми винищувачів F-35.

Обговорення між двома лідерами включатиме війну в Україні, відносини між Туреччиною та Росією та угоду щодо експорту зерна з України, сказав турецький чиновник.

Дві країни мають відмінні інтереси щодо підтримки Вашингтоном сирійських курдів - союзника США в боротьбі проти "Ісламської держави" на північному сході Сирії, якого Анкара вважає терористичним угрупованням.

"Зараз у Сирії може бути відкрита нова сторінка, і Сполученим Штатам необхідно вжити заходів у цьому контексті. Так само потрібно добре оцінити загрозу сирійських курдів. Деякі офіційні особи США про це знають", – сказав чиновник.

Відносини між Туреччиною та Грецією, які призвели до хронічно напружених відносин у східному Середземномор’ї, також, ймовірно, будуть предметом обговорення, сказав чиновник.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився з президентом РФ Владіміром Путіним у тому, що поставки зерна з України здійснюються до розвинених, а не до найбідніших країн - цю тезу напередодні спростувало МЗС України.