Байден и Эрдоган могут встретиться в сентябре, будут говорить о РФ, Украине и Сирии - СМИ

Американская и турецкая стороны обсуждают встречу президентов Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана, в повестке дня – отношения Турции и России, оружие США и конфликты в Украине и Сирии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Ожидается, что Эрдоган, который в среду подверг критике то, что он назвал "провокационной" энергетической политикой Запада в отношении Украины, посетит Вашингтон позже в сентябре.

В последний раз Байден и Эрдоган встречались в конце июня на полях саммита НАТО в Мадриде, где Турция сняла свое вето на присоединение Финляндии и Швеции, несмотря на оппозицию по поводу их членства со стороны России.

В конце этого саммита Байден заявил, что Соединенные Штаты поддерживают продажу истребителей F-16 Турции и что он уверен, что одобрение Конгресса, необходимое для продажи, можно получить.

"После последней встречи с Байденом администрация США приняла меры, как мы требовали, по некоторым важным вопросам, таким как F-16. Я думаю, что будут подобные вещи", - сказал высокопоставленный турецкий чиновник.

Настроения по Турции в Конгрессе США ухудшились за последние несколько лет после того, как Анкара приобрела ракетные системы российского производства, что повлекло за собой санкции США, а также изъятие Турции из программы истребителей F-35.

Обсуждение между двумя лидерами будет включать войну в Украине, отношения между Турцией и Россией и соглашение об экспорте зерна из Украины, сказал турецкий чиновник.

У двух стран есть отличные интересы по поддержке Вашингтоном сирийских курдов - союзника США в борьбе против "Исламского государства" на северо-востоке Сирии, которого Анкара считает террористической группировкой.

"Сейчас в Сирии может быть открыта новая страница, и Соединенным Штатам необходимо принять меры в этом контексте. Также нужно хорошо оценить угрозу сирийских курдов. Некоторые официальные лица США об этом знают", - сказал чиновник.

Отношения между Турцией и Грецией, которые привели к хронически напряженным отношениям в восточном Средиземноморье, также предположительно будут предметом обсуждения, сказал чиновник.

Напомним, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны - этот тезис накануне опроверг МИД Украины.