Більшість американців підтримують обмеження віку для обраних політиків – опитування

73% громадян США вважають, що для політиків, які беруть участь у виборах, потрібно встановити вікове обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування американського телеканалу CBS.

Підтримка граничного віку для посадовців, за яких голосують на виборах, однаково висока серед прихильників Демократичної (71%), Республіканської партій (75%) і незалежних виборців (75%).

Інфографіка: CBS

Аналогічно цю ідею підтримують усі вікові групи, найменше - 18-29 річні (68%).

Більшість респондентів (40%) вважають, що обрані політики не повинні бути старшими 70 років, 26% – старшими 60 років, 18% - віком 80 років. Менш популярні варіанти обмеження віку до 50 і 90 років.

Крім того, американці вважають, що політику США на краще змінить обрання більшої кількості молоді (47%), жінок (45%), представників расових груп (41%) та ЛГБТ-спільноти (32%). Про позитивний наслідок обрання більшої кількості старших людей висловилися лише 12%.

Інфографіка: CBS

У США не вперше порушують питання про те, що політики, які посідають важливі посади в країні, похилого віку. Так, чинному президенту Джо Байдену 78 років, а спікерці Палати представників Ненсі Пелосі - 82.

Одна з причин цього явища може критися в тому, що у Штатах відсоток виборців похилого віку більший, ніж в інших країнах Організації економічного співробітництва і розвитку. Крім того, виборці віддають перевагу відомим політикам, а такими часто є люди старшого віку.

Нагадаємо, президент США Джозефа Байдена планує вдруге брати участь у виборах на найвищу посаду.

Раніше стало відомо, що 76-річний Дональд Трамп також ухвалив рішення брати участь у президентських виборах 2024 року, але поки не знає, коли саме оголосить про початок кампанії.