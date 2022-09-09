Большинство американцев поддерживают ограничение возраста для избираемых политиков – опрос

73% граждан США считают, что для участвующих в выборах политиков нужно установить возрастное ограничение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос американского телеканала CBS.

Поддержка предельного возраста для должностных лиц, за которых голосуют на выборах, одинаково высока среди сторонников Демократической (71%), Республиканской партий (75%) и независимых избирателей (75%).

ИНФОГРАФИКА: CBS

Аналогично эту идею поддерживают все возрастные группы, меньше всего - 18-29 летние (68%).

Большинство респондентов (40%) считают, что избранные политики не должны быть старше 70 лет, 26% - старше 60 лет, 18% - в возрасте 80 лет. Менее популярны варианты ограничения возраста до 50 и 90 лет.

Кроме того, американцы считают, что политику США лучше изменит избрание большего количества молодежи (47%), женщин (45%), представителей расовых групп (41%) и ЛГБТ-сообщества (32%). О положительном результате избрания большего числа пожилых людей высказались лишь 12%.

ИНФОГРАФИКА: CBS

В США не впервые поднимают вопрос о том, что политики, занимающие важные должности в стране, преклонных лет. Так, действующему президенту Джо Байдену 78 лет, а спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси – 82.

Одна из причин этого явления может заключаться в том, что в Штатах процент пожилых избирателей больше, чем в других странах Организации экономического сотрудничества и развития. Кроме того, избиратели предпочитают известных политиков, а таковы часто люди старшего возраста.

Напомним, президент США Джозефа Байдена планирует второй раз участвовать в выборах на высшую должность.

Ранее стало известно, что 76-летний Дональд Трамп также принял решение принимать участие в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда объявит о начале кампании.