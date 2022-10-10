Посол Німеччини під час ранкового обстрілу ховалася в одному укритті з сотнями киян

Посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Twitter, не вказавши, чи йдеться про станцію метро чи інше місце.

"Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва", - написала Анка Фельдгузен.

Посольство Німеччини розташоване в районі Оперного театру й червоного корпусу Київського національного університету, зовсім поруч з місцем, де сталися руйнування й загинули люди.

В укриття, схоже, у підземному переході, довелось ховатися також єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу, який саме прибув до столиці з візитом.

Читайте також інтерв'ю з Анкою Фельдгузен, що вийшло у кінці вересня: Посол Німеччини: У НАТО зараз щодня обговорюють те, як відповісти у разі ядерного удару