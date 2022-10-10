Посол Германии во время утреннего обстрела пряталась в одном укрытии с сотнями киевлян

Посол Германии Анка Фельдгузен во время массированной ракетной атаки на Киев утром 10 октября пряталась в одном убежище с сотнями киевлян.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Twitter, не указав, идет ли речь о станции метро или другом месте.

"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает спокойствие, которое царит здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева", - написала Анка Фельдгузен.

Посольство Германии расположено в районе Оперного театра и красного корпуса Киевского национального университета, совсем рядом с местом, где произошли разрушения и погибли люди.

В укрытие пришлось прятаться также еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который как раз прибыл в столицу с визитом.

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