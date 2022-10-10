Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Посол Германии во время утреннего обстрела пряталась в одном укрытии с сотнями киевлян

Понедельник, 10 октября 2022, 13:16

Посол Германии Анка Фельдгузен во время массированной ракетной атаки на Киев утром 10 октября пряталась в одном убежище с сотнями киевлян. 

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Twitter, не указав, идет ли речь о станции метро или другом месте.

"С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает спокойствие, которое царит здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева", - написала Анка Фельдгузен.

Посольство Германии расположено в районе Оперного театра и красного корпуса Киевского национального университета, совсем рядом с местом, где произошли разрушения и погибли люди. 

В укрытие пришлось прятаться также еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который как раз прибыл в столицу с визитом. 

Читайте также интервью с Анкой Фельдгузен, вышедшее в конце сентября: Посол Германии: В НАТО сейчас ежедневно обсуждают то, как ответить в случае ядерного удара

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Германия

Статьи

Экзамен для Байдена и шанс для Трампа: какие последствия будут иметь промежуточные выборы в США

Победа на промежуточных выборах в США республиканцев (а точнее – трампистов) способна создать неопределенность в вопросе дальнейшей поддержки Украины (укр.)
10 октября 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Мир не для всех. Как саммит в Праге попытался примирить врагов в Европе и вне ее

Близка договоренность о мире на Южном Кавказе, где Россия должна потерпеть поражение... Майя Санду стала звездой встреч в Праге...
8 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Фокус на безопасность: как война изменила приоритеты Консультативной миссии ЕС

Нападение России переориентировало нашу деятельность на помощь Украине в обороне и поддержку правоохранительных органов в защите граждан (укр.)
7 октября 2022 — Антти Хартикайнен, Консультативная миссия ЕС в Украине