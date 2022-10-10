Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

ЦВК Боснії наказала перерахувати голоси на виборах Республіки Сербської черех підозри проти Додіка

Понеділок, 10 жовтня 2022, 19:16

Виборча комісія Боснії розпорядилася перерахувати голоси на пост президента її автономного регіону Республіки Сербської.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Блок опозиційних партій подав скаргу на те, що результати голосування були сфальшовані лідером сербів Мілорадом Додіком.

2 жовтня у Боснії відбулися президентські та парламентські вибори, у тому числі президентські вибори в Республіці Сербська, на яких головними претендентами були Додік та кандидат від опозиції Олена Тривіч.

У ніч перед виборами Тривіч із Партії демократичного прогресу (ПДП) оголосив про свою перемогу на підставі попереднього підрахунку бюлетенів на низці виборчих дільниць.

Але наступного ранку Додік вийшов уперед, що підтвердила ЦВК із 98% підрахованих голосів.

Три опозиційні партії, які підтримали Тривіч, провели акції протесту, в яких взяли участь тисячі прихильників, і вимагали перерахунку бюлетенів, пославшись на порушення.

На екстреному засіданні у понеділок ЦВК розпорядилася розкрити виборчі скриньки та провести перерахунок бюлетенів з усіх виборчих дільниць у Республіці Сербській та нейтральному окрузі Брчка на центральному пункті підрахунку голосів у столиці Сараєво.

"У нас є речові докази та відеоматеріали, з яких немає жодних сумнівів у тому, що процес був забруднений до такого рівня, що неможливо отримати результати виборів", - заявив голова ЦВК Суад Арнаутович.

Нагадаємо, проросійський політик Мілорад Додік, який підтримав війну Путіна в Україні, лідирував на виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини.

Вибори не змогли покласти край глибокій політичній кризі у країні, але показали, що значна частина її громадян не готові миритися із ситуацією, коли їхня країна стає інструментом для геополітичного протистояння. 

Докладніше – у статті Вибори під тиском РФ та Туреччини: чи знайде Боснія вихід з глибокої політичної кризи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Боснія і Герцеговина вибори

Статті

Іспит для Байдена і шанс для Трампа: які наслідки матимуть проміжні вибори у США

Перемога на проміжних виборах у США республіканців (а точніше – трампістів) здатна створити невизначеність у питанні подальшої підтримки України.
10 жовтня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Мир не для всіх. Як саміт у Празі спробував примирити ворогів у Європі та поза нею

Близькою є домовленість про мир на Південному Кавказі, де Росія має зазнати поразки... Мая Санду стала зіркою зустрічей у Празі...
8 жовтня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Праги

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні