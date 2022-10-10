ЦВК Боснії наказала перерахувати голоси на виборах Республіки Сербської черех підозри проти Додіка

Виборча комісія Боснії розпорядилася перерахувати голоси на пост президента її автономного регіону Республіки Сербської.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Блок опозиційних партій подав скаргу на те, що результати голосування були сфальшовані лідером сербів Мілорадом Додіком.

2 жовтня у Боснії відбулися президентські та парламентські вибори, у тому числі президентські вибори в Республіці Сербська, на яких головними претендентами були Додік та кандидат від опозиції Олена Тривіч.

У ніч перед виборами Тривіч із Партії демократичного прогресу (ПДП) оголосив про свою перемогу на підставі попереднього підрахунку бюлетенів на низці виборчих дільниць.

Але наступного ранку Додік вийшов уперед, що підтвердила ЦВК із 98% підрахованих голосів.

Три опозиційні партії, які підтримали Тривіч, провели акції протесту, в яких взяли участь тисячі прихильників, і вимагали перерахунку бюлетенів, пославшись на порушення.

На екстреному засіданні у понеділок ЦВК розпорядилася розкрити виборчі скриньки та провести перерахунок бюлетенів з усіх виборчих дільниць у Республіці Сербській та нейтральному окрузі Брчка на центральному пункті підрахунку голосів у столиці Сараєво.

"У нас є речові докази та відеоматеріали, з яких немає жодних сумнівів у тому, що процес був забруднений до такого рівня, що неможливо отримати результати виборів", - заявив голова ЦВК Суад Арнаутович.

Нагадаємо, проросійський політик Мілорад Додік, який підтримав війну Путіна в Україні, лідирував на виборах президента Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини.

Вибори не змогли покласти край глибокій політичній кризі у країні, але показали, що значна частина її громадян не готові миритися із ситуацією, коли їхня країна стає інструментом для геополітичного протистояння.

Докладніше – у статті Вибори під тиском РФ та Туреччини: чи знайде Боснія вихід з глибокої політичної кризи.