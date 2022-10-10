В Боснии приказали пересчитать голоса на выборах Республики Сербской из-за подозрений против Додика

Избирательная комиссия Боснии распорядилась о пересчете голосов на пост президента ее автономного региона Республики Сербской.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Блок оппозиционных партий подал жалобу на то, что результаты голосования были сфальсифицированы лидером сербов Милорадом Додиком.

2 октября в Боснии прошли президентские и парламентские выборы, в том числе президентские выборы в Республике Сербская, на которых главными претендентами были Додик и кандидат от оппозиции Елена Тривич.

В ночь перед выборами Тривич из Партии демократического прогресса (ПДП) объявил о своей победе на основании предварительного подсчета бюллетеней на ряде избирательных участков.

Но на следующее утро Додик вышел вперед, что подтвердил ЦИК с 98% подсчитанных голосов.

Три оппозиционные партии, поддержавшие Тривич, провели акции протеста, в которых приняли участие тысячи сторонников, и потребовали пересчета бюллетеней, сославшись на нарушения.

На экстренном заседании в понедельник ЦИК распорядилась вскрыть избирательные урны и провести пересчет бюллетеней со всех избирательных участков в Республике Сербской и нейтральном округе Брчко на центральном пункте подсчета голосов в столице Сараево.

"У нас есть вещественные доказательства и видеоматериалы, из которых нет никаких сомнений в том, что процесс был загрязнен до такого уровня, что невозможно получить результаты выборов", — заявил председатель ЦИК Суад Арнаутович.