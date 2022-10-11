Розвідка Британії пояснила призначення командувачем військами РФ в Україні Суровікіна

Призначення командувачем військами РФ в Україні генерала Сергєя Суровікіна відображає прагнення російської спільноти нацбезпеки покращити проведення військових операцій в Україні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Суровікін був призначений головним командувачем Об'єднаного угрупування військ, яке здійснює військові дії в Україні, 8 жовтня.

Розвідка нагадує, що протягом більшої частини війни Росія, ймовірно, не мала єдиного польового командира над своїми військами в Україні. Генерал Александр Дворніков, ймовірно, обіймав цю посаду в період з квітня по серпень 2022 року, але незрозуміло, чи зміг він ефективно контролювати часто розрізнені та конкуруючі угруповання військ РФ.

"Призначення Суровікіна, ймовірно, відбиває прагнення російської спільноти національної безпеки покращити проведення операції. Однак йому, швидше за все, доведеться конкурувати з дедалі більш роздробленим російським МО, яке не має достатніх ресурсів для досягнення політичних цілей, встановлених в Україні", - йдеться у огляді.

Раніше Суровікін командував Повітряно-космічними силами Росії, а нещодавно – південним угрупуванням російських військ в Україні.