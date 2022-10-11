Разведка Британии объяснила назначение командующим войсками РФ в Украине Суровикина

Назначение командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина отражает стремление российского сообщества нацбезопасности улучшить проведение военных операций в Украине.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии во вторник, сообщает "Европейская правда".

Суровикин был назначен главным командующим Объединенной группировкой войск, осуществляющей военные действия в Украине, 8 октября.

Разведка напоминает, что в течение большей части войны у России, вероятно, не было единого полевого командира над своими войсками в Украине. Генерал Александр Дворников, вероятно, занимал этот пост в период с апреля по август 2022 года, но неясно, смог ли он эффективно контролировать часто разрозненные и конкурирующие группировки войск РФ.

"Назначение Суровикина, вероятно, отражает стремление российского сообщества национальной безопасности улучшить проведение операции. Однако ему, скорее всего, придется конкурировать с все более раздробленным российским МО, не имеющим достаточных ресурсов для достижения политических целей, установленных в Украине", - говорится в обзоре.

Ранее Суровикин командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – южной группировкой российских войск в Украине.