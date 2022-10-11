Лідери G7 застерегли Росію від використання ядерної зброї та пообіцяли подальшу підтримку Україні

Глави держав "Групи семи" у вівторок ухвалили спільну заяву після позачергової зустрічі у зв’язку з ракетними обстрілами цивільної інфраструктури України, в якій застерегли РФ від застосування хімічної, біологічної та ядерної зброї.

Про це йдеться в заяві лідерів G7, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

"Група семи" "найрішучішим чином засуджує" останні ракетні обстріли цивільної інфраструктури та міст по всій Україні, що призвели до загибелі невинних цивільних людей, і зобов'язалася притягти до відповідальності "Владіміра Путіна і тих, хто несе за це відповідальність".

Також у G7 вкотре наголосили на невизнанні результатів "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, а також їхньої анексії Росією, яку закликали негайно припинити всі бойові дії та "повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку".

Підписанти заяви зобов’язалися продовжувати санкційний тиск на Росію і тих, хто сприяє обходу санкцій проти неї, а також підтвердили, що продовжать надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову, дипломатичну та правову підтримку "стільки, скільки буде потрібно".

"Висловлюючи солідарність із Україною, лідери G7 вітають готовність Володимира Зеленського до справедливого миру. До нього мають входити такі складові: дотримання захисту територіальної цілісності та суверенітету, передбаченого Статутом ООН; гарантування здатності України захищати себе в майбутньому; забезпечення відновлення та реконструкції України, зокрема розгляд можливостей здійснити це за рахунок коштів Росії; притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час війни", – зазначається в заяві лідерів "Групи семи".

Окремо вони закликали Білорусь "припинити сприяти російській агресивній війні, дозволяючи російським збройним силам використовувати білоруську територію та надаючи підтримку російським військовим".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.