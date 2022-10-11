Лидеры G7 предостерегли РФ от использования ядерного оружия и пообещали дальнейшую поддержку Украине

Главы государств "Группы семи" во вторник приняли совместное заявление после внеочередной встречи в связи с ракетными обстрелами гражданской инфраструктуры Украины, в котором предостерегли РФ от применения химического, биологического и ядерного оружия.

Об этом говорится в заявлении лидеров G7, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

"Группа семи" "самым решительным образом осуждает" последние ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и городов по всей Украине, которые привели к гибели невинных гражданских людей, и обязалась привлечь к ответственности "Владимира Путина и тех, кто несет за это ответственность".

Также в G7 в очередной раз подчеркнули непризнание результатов "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, а также их аннексии Россией, которую призвали немедленно прекратить все боевые действия и "полностью и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику".

Подписанты заявления обязались продолжать санкционное давление на Россию и тех, кто способствует обходу санкций против нее, а также подтвердили, что продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку "столько, сколько потребуется".

"Выражая солидарность с Украиной, лидеры G7 приветствуют готовность Владимира Зеленского к справедливому миру. В него должны входить следующие составляющие: соблюдение защиты территориальной целостности и суверенитета, предусмотренного Уставом ООН; обеспечение способности Украины защищать себя в будущем; обеспечение восстановления и реконструкции Украины, в частности рассмотрение возможностей осуществить это за счет средств России; привлечение России к ответственности за преступления, совершенные во время войны", - отмечается в заявлении лидеров "Группы семи".

Отдельно они призвали Беларусь "прекратить способствовать российской агрессивной войне, позволяя российским вооруженным силам использовать белорусскую территорию и оказывая поддержку российским военным".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине.