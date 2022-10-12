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У Польщі не вважають диверсією витік на нафтопроводі "Дружба" 

Середа, 12 жовтня 2022, 10:54

Немає підстав вважати, що витік на польській ділянці нафтопроводу "Дружба" стався в результаті диверсії.

Про це агентству Reuters заявив у середу високопосадовець, який відповідає за енергетичну інфраструктуру, повідомляє "Європейська правда".

"Тут можна говорити про випадкові пошкодження", - сказав агентству Матеуш Бергер, високопосадовець, який відповідає за енергетичну інфраструктуру Польщі.

Польський оператор нафтопроводу "Дружба" PERN повідомив у середу вранці про витік на трубопроводі з невідомих причин.

Витік стався на основному маршруті, яким сира російська нафта потрапляє через територію Польщі до Німеччини. 

Прокачування на пошкодженій ділянці негайно зупинили, у той час як друга лінія трубопроводу працює без змін.

Витік на нафтопроводі у Польщі стався після того, як у вересні було пошкоджено три нитки російських газопроводів у Балтійському морі у виключних економічних зонах Данії і Швеції.

Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", підтвердили версію диверсії.

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