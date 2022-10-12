В Польше не считают утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией 

Нет оснований считать, что утечка на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла в результате диверсии.

Об этом агентству Reuters заявил в среду чиновник, отвечающий за энергетическую инфраструктуру, сообщает "Европейская правда".

"Здесь можно говорить о случайных повреждениях", - сказал агентству Матеуш Бергер, чиновник, отвечающий за энергетическую инфраструктуру Польши.

Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN сообщил в среду утром об утечке на трубопроводе по неизвестным причинам.

Утечка произошла на основном маршруте, по которому сырая российская нефть попадает через территорию Польши в Германию.

Прокачку на поврежденном участке немедленно остановили, в то время как вторая линия трубопровода работает без изменений.

Утечка на нефтепроводе в Польше произошла после того, как в сентябре были повреждены три нитки российских газопроводов в Балтийском море в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", подтвердили версию диверсии.

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