В Польше не считают утечку на нефтепроводе "Дружба" диверсией
Нет оснований считать, что утечка на польском участке нефтепровода "Дружба" произошла в результате диверсии.
Об этом агентству Reuters заявил в среду чиновник, отвечающий за энергетическую инфраструктуру, сообщает "Европейская правда".
"Здесь можно говорить о случайных повреждениях", - сказал агентству Матеуш Бергер, чиновник, отвечающий за энергетическую инфраструктуру Польши.
Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN сообщил в среду утром об утечке на трубопроводе по неизвестным причинам.
Утечка произошла на основном маршруте, по которому сырая российская нефть попадает через территорию Польши в Германию.
Прокачку на поврежденном участке немедленно остановили, в то время как вторая линия трубопровода работает без изменений.
Утечка на нефтепроводе в Польше произошла после того, как в сентябре были повреждены три нитки российских газопроводов в Балтийском море в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", подтвердили версию диверсии.
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