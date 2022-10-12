Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Фінляндії майже розкупили таблетки йоду після рекомендацій влади

Середа, 12 жовтня 2022, 20:35

У багатьох аптеках Фінляндії в середу закінчилися таблетки йоду – це сталося на наступний день після того, як міністерство охорони здоров'я країни рекомендувало придбати препарат на випадок радіаційної надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Аптеки в багатьох населених пунктах Фінляндії повідомили, що в них закінчилися таблетки йоду, оскільки громадяни поспішили придбати ці ліки. Оптові постачальники ліків також заявили, що їхні запаси спорожніли.

У вівторок міністерство охорони здоров'я Фінляндії заявило, що "аварія на атомній електростанції може призвести до викиду радіоактивного йоду в навколишнє середовище, який може накопичуватися в щитовидній залозі".

У Польщі роздають рятувальникам таблетки йодистого калію на випадок аварії на ЗАЕС

Там порекомендували людям від 3 до 40 років мати таблетки йоду "через потенційні ризики, які радіаційне опромінення створює для цієї вікової групи". У разі радіаційної надзвичайної ситуації основним способом захисту є захист в укритті.

Фінське МОЗ не згадало про війну Росії в Україні чи можливі джерела ядерних аварій. Але генеральний директор Агентства з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії Петтері Тііппана уточнив, що існує зв'язок між оновленням рекомендацій та ситуацією в Україні.

Як повідомлялося, Україна отримала від Європейського Союзу вже п’ять мільйонів таблеток йодиду калію у зв’язку із ситуацією на Запорізькій атомній електростанції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія

Статті

Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог

Україна більше не може підтримувати дипломатичні відносини з режимом Лукашенка. Проте виникає інша проблема: з ким із білоруської опозиції можна вести діалог?
12 жовтня 2022 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"

"Ми входимо в ідеальний шторм": Виступ топ-дипломата ЄС про нову світову реальність

"Зміна клімату плюс війна створюють гуманітарну кризу таких масштабів, про які ми в Європі навіть не здогадуємось..."
12 жовтня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

Між Орбаном та Україною: який вибір доводиться робити владі Польщі

Польська влада опинилася перед дилемою. Про повноцінне повернення колишніх відносин із Будапештом не йдеться. Проте існує потреба узгоджувати свої дії у суперечці із Брюсселем.
11 жовтня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди