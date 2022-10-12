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В Финляндии почти раскупили таблетки йода после рекомендаций властей

Среда, 12 октября 2022, 20:35

Во многих аптеках Финляндии в среду закончились таблетки йода - это произошло на следующий день после того, как министерство здравоохранения страны рекомендовало приобрести препарат на случай радиационной чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аптеки во многих населенных пунктах Финляндии сообщили, что у них закончились таблетки йода, поскольку граждане поспешили приобрести эти лекарства. Оптовые поставщики лекарств также заявили, что их запасы опустели.

Во вторник министерство здравоохранения Финляндии заявило, что "авария на атомной электростанции может привести к выбросу радиоактивного йода в окружающую среду, который может накапливаться в щитовидной железе".

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Там порекомендовали людям от 3 до 40 лет иметь таблетки йода "из-за потенциальных рисков, которые радиационное облучение создает для этой возрастной группы". В случае радиационной чрезвычайной ситуации основным способом защиты является защита в укрытии.

Финский Минздрав не упомянул о войне России в Украине или возможных источниках ядерных аварий. Но генеральный директор Агентства по радиационной и ядерной безопасности Финляндии Петтери Тииппана уточнил, что существует связь между обновлением рекомендаций и ситуацией в Украине.

Как сообщалось, Украина получила от Европейского Союза уже пять миллионов таблеток йодида калия в связи с ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

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Финляндия

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