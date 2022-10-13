Україна має відновити кордони в межах 1991 року - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за відновлення кордонів України відповідно до 1991 року і вважає, що в майбутньому необхідні переговори з РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю France 2, пише "Європейська правда".

"Цілі зрозумілі - відновити кордони 1991 року. Тому питання полягає в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. Те, що ми даємо їм зброю, не означає, що ми можемо вирішувати за них", - сказав Макрон.

За його словами, інтересах України та Росії в певний момент повернутися за стіл переговорів.

"Ми хочемо допомогти українцям вистояти, зберегти Європу об'єднаною і посадити їх за стіл переговорів з Росією. Переговори не означають здатися", - сказав він.

Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Він також сказав, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.