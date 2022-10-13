Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Україна має відновити кордони в межах 1991 року - Макрон

Четвер, 13 жовтня 2022, 08:34

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за відновлення кордонів України відповідно до 1991 року і вважає, що в майбутньому необхідні переговори з РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю France 2, пише "Європейська правда".

"Цілі зрозумілі - відновити кордони 1991 року. Тому питання полягає в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. Те, що ми даємо їм зброю, не означає, що ми можемо вирішувати за них", - сказав Макрон.

За його словами, інтересах України та Росії в певний момент повернутися за стіл переговорів.

"Ми хочемо допомогти українцям вистояти, зберегти Європу об'єднаною і посадити їх за стіл переговорів з Росією. Переговори не означають здатися", - сказав він.

Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Він також сказав, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Макрон Війна з РФ

Статті

Інша Білорусь: якою має стати політика Києва та з ким варто вести діалог

Україна більше не може підтримувати дипломатичні відносини з режимом Лукашенка. Проте виникає інша проблема: з ким із білоруської опозиції можна вести діалог?
12 жовтня 2022 — Богдан Яременко, народний депутат України, "Слуга народу"

"Ми входимо в ідеальний шторм": Виступ топ-дипломата ЄС про нову світову реальність

"Зміна клімату плюс війна створюють гуманітарну кризу таких масштабів, про які ми в Європі навіть не здогадуємось..."
12 жовтня 2022 — Жозеп Боррель, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки

Між Орбаном та Україною: який вибір доводиться робити владі Польщі

Польська влада опинилася перед дилемою. Про повноцінне повернення колишніх відносин із Будапештом не йдеться. Проте існує потреба узгоджувати свої дії у суперечці із Брюсселем.
11 жовтня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди