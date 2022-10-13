Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за восстановление границ Украины в соответствии с 1991 годом и считает, что в будущем необходимы переговоры с РФ.
Об этом он заявил в интервью France 2, пишет "Европейская правда".
"Цели понятны - восстановить границы 1991 года. Поэтому вопрос заключается в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. То, что мы даем им оружие, не означает, что мы можем решать за них", - сказал Макрон.
По его словам, в интересах Украины и России в определенный момент вернуться за стол переговоров.
"Мы хотим помочь украинцам выстоять, сохранить Европу объединенной и посадить их за стол переговоров с Россией. Переговоры не означают сдаться", - сказал он.
Макрон также заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи.
Президент сказал, что Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.