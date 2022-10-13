Румунія приєдналась до спільної групи слідчих, що розслідують воєнні злочини в Україні

Румунія стала сьомою країною, що приєдналася до Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT).

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України, пише "Європейська правда".

Угоду про приєднання країни JIT підписали український генпрокурор Андрій Костін, генпрокурорка Румунії Габріела Скутеа та інші члени групи під час координаційного засідання Євроюсту у Гаазі.

Габріела Скутеа розповіла, що Румунія вже почала власне розслідування, та закликала українців, які опинились в Румунії через війну і були свідками воєнних злочинів, давати свідчення.

Спільну слідчу групу утворили Польща, Литва та Україна 25 березня 2022 року, згодом до неї приєдналися Естонія, Латвія і Словаччина. Також учасниками групи є Євроюст та вперше в своїй історії - Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Серед іншого, країни-учасниці спілкуються з громадянами України - постраждалими й свідками - які перебувають на їхній території.