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Румыния присоединилась к группе следователей, расследующих военные преступления в Украине

Четверг, 13 октября 2022, 16:59

Румыния стала седьмой страной, которая присоединилась к Совместной следственной группе по расследованию тяжких международных преступлений в Украине (JIT).

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины, пишет "Европейская правда". 

Соглашение о присоединении страны JIT подписали украинский генпрокурор Андрей Костин, генпрокурор Румынии Габриэла Скутеа и другие члены группы во время координационного заседания Евроюста в Гааге.

Габриэла Скутеа рассказала, что Румыния уже начала собственное расследование, и призвала украинцев, которые оказались в Румынии из-за войны и были свидетелями военных преступлений, давать показания.

Совместную следственную группу образовали Польша, Литва и Украина 25 марта 2022 года, впоследствии к ней присоединились Эстония, Латвия и Словакия. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в своей истории - Офис прокурора Международного уголовного суда.

Среди прочего, страны-участницы общаются с гражданами Украины - пострадавшими и свидетелями - которые находятся на их территории.

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