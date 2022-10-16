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У Болгарії заявили про кібератаку з Росії на сайти держустанов та ЗМІ

Неділя, 16 жовтня 2022, 08:34

Влада Болгарії заявила, що кілька сайтів державних установ зазнали кібератак у суботу і вважають, що за ними стоять пов'язані з Росією хакери.

Про це пише BTA, повідомляє "Європейська правда".

За даними влади, атаки хакерів не вплинули на зміст сайтів, але ускладнили доступ до них. Несанкціонованого доступу до персональних даних не було.

Рано-вранці 15 жовтня невідомі здійснили атаки на сайти низки державних організацій, аеропортів, ЗМІ та постачальників телекомунікаційних послуг. На момент атак сайти були тимчасово недоступні або важко завантажувалися.

На пресконференції заступник генерального прокурора Борислав Сарафов, який також є директором Національної служби розслідувань, заявив, що кібератака велася із російського міста Магнітогорськ. За його словами, поки що неясно, чи це зробив один хакер або група хакерів.

Сарафов пояснив, що за допомогою спеціального програмного забезпечення вдалося відстежити атаку до її початку. Він висловив сподівання, що міжнародна правова допомога допоможе встановити осіб, які стоять за нападом.

Він нагадав, що це не перша атака хакера, що виходить з Росії, нагадавши про атаку на пошту Болгарії у квітні 2022 року, яка також виходила з Росії.

Нагадаємо, сайт британської контррозвідувальної служби, відомої як MI5, зазнав кібератаки угруповання, яке назвалося Russian Anonymous.

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Болгарія кібербезпека

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