В Болгарии заявили о кибератаке из России на сайты госучреждений и СМИ

Власти Болгарии заявили, что несколько сайтов государственных учреждений подверглись кибератакам в субботу и считают, что за ними стоят связанные с Россией хакеры.

Об этом пишет BTA, сообщает "Европейская правда".

По данным властей, хакерские атаки не повлияли на содержание сайтов, но затруднили доступ к ним. Несанкционированного доступа к персональным данным не было.

Рано утром 15 октября неизвестные совершили атаки на сайты ряда государственных организаций, аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг. На момент атак сайты были временно недоступны или с трудом загружались.

На пресс-конференции заместитель генерального прокурора Борислав Сарафов, который также является директором Национальной службы расследований, заявил, что кибератака велась из российского города Магнитогорск. По его словам, пока неясно, это сделал один хакер или группа хакеров.

Сарафов пояснил, что с помощью специального программного обеспечения удалось отследить атаку до ее начала. Он выразил надежду, что международная правовая помощь поможет установить лиц, стоящих за нападением.

Он напомнил, что это не первая хакерская атака, исходящая из России, напомнив об атаке на почту Болгарии в апреле 2022 года, которая также исходила из России.

Напомним, сайт британской контрразведывательной службы, известной как MI5, подвергся кибератаке группировки, которая назвалась Russian Anonymous.