Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Міністр оборони Фінляндії: якщо Росія застосує ядерну зброю, це стане останньою помилкою

Неділя, 16 жовтня 2022, 12:41

Поріг застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, вважається високим, але, якщо Москва на це все ж таки зважиться, це стане "останньою помилкою".

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен в ефірі телеканалу Yle, пише "Європейська правда".

Раніше цього тижня Кайкконен взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Він заявив, що застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, вважається малоймовірним.

Міністр додав, що ЄС та НАТО дали зрозуміти, що реакція на застосування ядерної зброї буде сильною.

У той же час, за його словами, розумно не розкривати, що саме за цим стоїть, щоб Росія не змогла скористатися цією інформацією.

Також Кайкконен вважає важливим, щоб західні країни залишалися єдиними у своїй політиці щодо Росії та України, оскільки РФ відчуває єдність Заходу на міцність.

Нагадаємо, 17 жовтня починаються військові навчання Північноатлантичного альянсу з ядерного стримування Steadfast Noon.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ядерна зброя Війна з РФ Фінляндія

Статті

Союз фашистів та кримнашистів: як нова коаліція Італії почала роботу зі скандалів

Правоцентристська коаліція в Італії де-факто розвалилася вже в перший день голосування за кандидата на посаду голови Сенату...
14 жовтня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Гроші не на всю зброю: ЄС стикнувся з дефіцитом фондів для оплати допомоги Україні

Досі ніколи не звучало, що частка виплат ЄС стає джерелом проблем... Для Польщі компенсація нижче 50% – це занадто мало...
14 жовтня 2022 — Euractiv, Александра Бжозовскі

Смуга перешкод на шляху до ЄС: досвід Західних Балкан, що має допомогти Україні

Україні доведеться "платити" за чужі помилки виконанням нових, щоразу жорсткіших вимог Брюсселя до кандидатів...
14 жовтня 2022 — Альона Гетьманчук, Київ-Загреб-Подгориця-Скоп’є