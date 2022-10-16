Міністр оборони Фінляндії: якщо Росія застосує ядерну зброю, це стане останньою помилкою
Поріг застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, вважається високим, але, якщо Москва на це все ж таки зважиться, це стане "останньою помилкою".
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен в ефірі телеканалу Yle, пише "Європейська правда".
Раніше цього тижня Кайкконен взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Він заявив, що застосування Росією ядерної зброї, як і раніше, вважається малоймовірним.
Міністр додав, що ЄС та НАТО дали зрозуміти, що реакція на застосування ядерної зброї буде сильною.
У той же час, за його словами, розумно не розкривати, що саме за цим стоїть, щоб Росія не змогла скористатися цією інформацією.
Також Кайкконен вважає важливим, щоб західні країни залишалися єдиними у своїй політиці щодо Росії та України, оскільки РФ відчуває єдність Заходу на міцність.
Нагадаємо, 17 жовтня починаються військові навчання Північноатлантичного альянсу з ядерного стримування Steadfast Noon.