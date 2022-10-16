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Министр обороны: если Россия применит ядерное оружие, это станет последней ошибкой

Воскресенье, 16 октября 2022, 12:41

Порог применения Россией ядерного оружия по-прежнему считается высоким, но, если Москва на это все же решится, это станет "последней ошибкой".

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала Yle, пишет "Европейская правда".

Кайкконен ранее на этой неделе принял участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Он заявил, что применение Россией ядерного оружия по-прежнему считается маловероятным.

Министр добавил, что ЕС и НАТО дали понять, что реакция на применение ядерного оружия будет сильной. В то же время разумно не раскрывать, что именно за этим стоит, чтобы Россия не смогла воспользоваться этой информацией.

Также Кайкконен считает важным, чтобы западные страны оставались едиными в своей политике по отношению к России и Украине, поскольку РФ испытывает единство Запада на прочность.

Напомним, 17 октября начинаются военные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

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Ядерное оружие Война с РФ Финляндия

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