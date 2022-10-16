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Молдова: поліція демонтувала наметове містечко проросійської опозиції у центрі столиці

Неділя, 16 жовтня 2022, 21:49

У Кишиневі поліція  та карабінери ввечері 16 жовтня демонтували наметове містечко, розбите опозиційною партією "Шор". 

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

16 жовтня у центрі Кишинева відбувся черговий протест прихильників партії "Шор". Серед іншого, учасники акції встановили намети на проїжджій частині бульвару Штефана Маре.

Увечері поліцейські демонтували їх. А також -  демонтували і розбите раніше наметове містечко перед будівлею парламенту та адміністрацією президента.

Під час дій поліції протестувальники скандували: "Ми не здаємося", "Геть Майю Санду".

 
Фото NewsMaker

У Генеральному інспектораті поліції пояснили свої дії численними порушеннями, зафіксованими під час акції протесту. "Зареєстровано кілька провокацій на адресу правоохоронців та дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації", — йдеться у прес-релізі установи.

За інформацією поліції, на протест допустили людей, які перебували у стані алкогольного сп'яніння. Були й ті, хто приніс небезпечні предмети: ножі, хірургічні ножиці, гілки тощо.

"Усі дії були спрямовані на провокування заворушень та створення загрози громадській безпеці та не враховували те, що на площі Великих національних зборів було заплановано інші заходи. У тому числі за участю дітей", - заявили в поліції.

Нагадаємо, лідер партії "Шор" Ілан Шор наразі фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема щодо так званої "крадіжки мільярда", і перебуває за кордоном. Під час мітингів своєї партії він виступає через відео трансляцію.

Організовані партією "Шор" протести вимагають дострокових виборів та угоди з РФ про зниження ціни на газ.

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Молдова

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