Молдова: полиция демонтировала палаточный городок пророссийской оппозиции в центре столицы

В Кишиневе полиция и карабинеры вечером 16 октября демонтировали палаточный городок, разбитый оппозиционной партией "Шор".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

16 октября в центре Кишинева состоялся очередной протест сторонников партии "Шор". Среди прочего участники акции установили палатки на проезжей части бульвара Штефана Маре.

Вечером полицейские демонтировали их. А также - демонтировали и разбитый ранее палаточный городок перед зданием парламента и администрацией президента.

Во время действий полиции протестующие скандировали: "Мы не сдаемся", "Долой Майю Санду".

Фото NewsMaker

В Генеральном инспекторате полиции объяснили свои действия многочисленными нарушениями, зафиксированными в ходе акции протеста. "Зарегистрировано несколько провокаций в адрес стражей порядка и действия, направленные на дестабилизацию ситуации", — говорится в пресс-релизе учреждения.

По информации полиции, на протест допустили находившихся в состоянии алкогольного опьянения людей. Были и те, кто принес опасные предметы: ножи, хирургические ножницы, ветки и т.п.

"Все действия были направлены на провоцирование беспорядков и создание угрозы общественной безопасности и не учитывали то, что на площади Великого национального собрания были запланированы другие мероприятия. В том числе с участием детей", - заявили в полиции.

Напомним, лидер партии "Шор" Илан Шор сейчас фигурирует в уголовных производствах, в том числе по так называемой "краже миллиарда", и находится за границей. Во время митингов своей партии он выступает через видеотрансляцию.

Организованные партией "Шор" протесты требуют досрочных выборов и соглашения с РФ о снижении цены на газ.