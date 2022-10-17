Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Макрон закликав Німеччину до європейської солідарності у реагуванні на енергетичну кризу

Понеділок, 17 жовтня 2022, 07:55

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості європейської солідарності перед викликами енергетичної кризи, натякаючи на Німеччину і її амбітний план підтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує Le Figaro.

""Ми можемо бачити європейську солідарність у ставленні до Німеччини, і було б природно, якщо Німеччина проявить солідарність щодо Європи... Ми не можемо триматися за національні політики, тому що це створює викривлення на континенті. Зараз, як і під час коронакризи, настав момент істини (...) Нам потрібно діяти об’єднано і солідарно. Німеччина зараз у моменті зміни моделі, і її дестабілізуючий характер не можна недооцінювати. Але якщо ми хочемо узгодженості, нам потрібно ухвалювати не національні стратегії, а європейську стратегію ", - зазначив Макрон. 

Він додав, що вірить у "франко-німецьке партнерство і спроможність разом реалізувати амбітну стратегію". 

Низка європейських країн почали критикувати уряд Олафа Шольца за німецький план підтримки для домогосподарств і підприємств на 200 млрд євро, залкикаючи до більшої фінансової солідарності в умовах енергетичної кризи.  

Як повідомлялося, минулого тижня Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Франція Німеччина

Статті

Примус до санкцій: чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь РФ

Президент Сербії Александар Вучич хоч і дуже повільно, але наближається до єдиного правильного рішення – сказати "так" санкціям проти РФ.
17 жовтня 2022 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Союз фашистів та кримнашистів: як нова коаліція Італії почала роботу зі скандалів

Правоцентристська коаліція в Італії де-факто розвалилася вже в перший день голосування за кандидата на посаду голови Сенату...
14 жовтня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Гроші не на всю зброю: ЄС стикнувся з дефіцитом фондів для оплати допомоги Україні

Досі ніколи не звучало, що частка виплат ЄС стає джерелом проблем... Для Польщі компенсація нижче 50% – це занадто мало...
14 жовтня 2022 — Euractiv, Александра Бжозовскі