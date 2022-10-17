Макрон закликав Німеччину до європейської солідарності у реагуванні на енергетичну кризу

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості європейської солідарності перед викликами енергетичної кризи, натякаючи на Німеччину і її амбітний план підтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", його цитує Le Figaro.

""Ми можемо бачити європейську солідарність у ставленні до Німеччини, і було б природно, якщо Німеччина проявить солідарність щодо Європи... Ми не можемо триматися за національні політики, тому що це створює викривлення на континенті. Зараз, як і під час коронакризи, настав момент істини (...) Нам потрібно діяти об’єднано і солідарно. Німеччина зараз у моменті зміни моделі, і її дестабілізуючий характер не можна недооцінювати. Але якщо ми хочемо узгодженості, нам потрібно ухвалювати не національні стратегії, а європейську стратегію ", - зазначив Макрон.

Він додав, що вірить у "франко-німецьке партнерство і спроможність разом реалізувати амбітну стратегію".

Низка європейських країн почали критикувати уряд Олафа Шольца за німецький план підтримки для домогосподарств і підприємств на 200 млрд євро, залкикаючи до більшої фінансової солідарності в умовах енергетичної кризи.

Як повідомлялося, минулого тижня Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи.