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Макрон призвал Германию к европейской солидарности в реагировании на энергетический кризис

Понедельник, 17 октября 2022, 07:55

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность европейской солидарности перед вызовами энергетического кризиса, намекая на Германию и ее амбициозный план поддержки.

Как сообщает "Европейская правда", его цитирует Le Figaro.

""Мы можем видеть европейскую солидарность по отношению к Германии, и было бы естественно, если Германия проявит солидарность в отношении Европы... Мы не можем держаться за национальные политики, потому что это создает искривление на континенте. Сейчас, как и во время коронакризиса, настал момент истины (...) Нам нужно действовать объединенно и солидарно. Германия сейчас в моменте смены модели, и дестабилизирующий характер этого нельзя недооценивать. Но если мы хотим согласованности, нам нужно принимать не национальные стратегии, а европейскую стратегию", - отметил Макрон. 

Он добавил, что верит во "франко-германское партнерство и способность вместе реализовать амбициозную стратегию". 

Ряд европейских стран начали критиковать правительство Олафа Шольца за немецкий план поддержки для домохозяйств и предприятий на 200 млрд евро, призывая к большей финансовой солидарности в условиях энергетического кризиса.  

Как сообщалось, на прошлой неделе Франция впервые начала поставлять газ Германии на фоне энергетического кризиса.

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