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У Литві починаються масштабні навчання НАТО

Понеділок, 17 жовтня 2022, 13:19

У Литві в понеділок починаються найбільші для країни міжнародні військові навчання НАТО "Залізний вовк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II).

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Два тижні на полігоні в Швянченському районі тренуватимуться військові з Литви, Бельгії, Чехії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Великої Британії, США, а також Австралії.

Загалом у навчаннях візьмуть участь 3500 військових і 700 одиниць бойової техніки: танків, БМП, бронетранспортерів, артилерійських знарядь, транспорту забезпечення та адміністративного призначення.

У навчаннях візьме участь і бойова група передових сил НАТО, очолювана Німеччиною.

Після нападу Росії на Україну НАТО вирішив посилити захист на східному фланзі. Німеччина має направити до Литви бригаду чисельністю від 3 до 5 тисяч солдатів.

Німецька концепція передбачає розміщення на місці озброєння, боєприпасів та командного складу. Вони прибули до Рукли на початку вересня. Однак більшість солдатів перебувають у готовності в Німеччині.

Нагадаємо, у Словаччині офіційно почала функціонувати нова багатонаціональна бойова група НАТО.

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Литва Розширення НАТО

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