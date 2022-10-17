Новий посол прибув у Німеччину і відразу попросив більше зброї

До Німеччини в понеділок прибув новий український посол – колишній спецпредставник міністерства закордонних справ з питань санкцій Олексій Макєєв, який замінив на цій посаді Андрія Мельника.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне відеозвернення Макєєв оприлюднив у Twitter.

"Дякую федеральному уряду за всю допомогу та зброю, яка була надіслана в Україну, щоб ми могли захистити себе у цій варварській війні. Я маю бути відвертим. Нам потрібно більше. Нам потрібно значно більше. І я буду працювати для того, щоб ми, європейці, українці та німці, зробили нашу Європу безпечною", – сказав посол.

Нагадаємо, в липні президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив посла в Німеччині Андрія Мельника, який пробув на посаді вісім років. У суботу Мельник покинув Німеччину і, як заявив німецьким ЗМІ, буде працювати в Україні заступником міністра закордонних справ.

Андрій Мельник запам’ятався у Німеччині різкими, іноді дуже недипломатичними заявами, просуваючи рішення на користь України - як, наприклад, сказав, що канцлер Олаф Шольц "вдає ображену ліверну ковбасу" (німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного. - Ред.), хоча згодом перепросив за свої слова.

Серед останнього, Мельник послав за маршрутом російського корабля Ілона Маска за його пропозицію для України піти на поступки РФ.

Олексій Макеєв, призначений на посаду посла в Німеччині у вересні, був спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні.