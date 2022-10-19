США піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників біля Аляски

США у понеділок 18 жовтня підняли у повітря два винищувачі F-16для перехоплення пари російських бомбардувальників, які прямували близько до кордонів на Алясці.

Про це заявили у Командуванні повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), пише "Європейська правда".

Російські Ту-95 не зайшли у суверенний повітряний простір ані Канади, ані США, проте були у зоні розпізнання ППО, в якій будь-які повітряні судна ідентифікуються та відстежуються в інтересах безпеки.

При цьому у командуванні зазначили, що дії російських літаків "не виглядали як погроза чи провокація".

"NORAD відстежує та ідентифікує іноземні військові літаки, які входять у зону ППО, регулярно відстежує пересування іноземних повітряних суден та, за необхідності, супроводжує їх з зони ідентифікації ППО", - зазначили у комюніке.

Про такий випадок повідомляли також у середині вересня, на той час це був щонайменш четвертий випадок за місяць.