США поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков возле Аляски

США в понедельник 18 октября подняли в воздух два истребителя F-16 для перехвата пары российских бомбардировщиков, которые летели близко к границам на Аляске.

Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет "Европейская правда".

Российские Ту-95 не зашли в суверенное воздушное пространство ни Канады, ни США, однако были в зоне распознавания ПВО, в которой любые воздушные суда идентифицируются и отслеживаются в интересах безопасности.

При этом в командовании отметили, что действия российских самолетов "не выглядели как угроза или провокация".

"NORAD отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает передвижения иностранных воздушных судов и, при необходимости, сопровождает их из зоны идентификации ПВО", - отметили в коммюнике.

О таком случае сообщали также в середине сентября, в то время это был как минимум четвертый случай за месяц.