Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков возле Аляски

Среда, 19 октября 2022, 07:31

США в понедельник 18 октября подняли в воздух два истребителя F-16 для перехвата пары российских бомбардировщиков, которые летели близко к границам на Аляске.

Об этом заявили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет "Европейская правда".  

Российские Ту-95 не зашли в суверенное воздушное пространство ни Канады, ни США, однако были в зоне распознавания ПВО, в которой любые воздушные суда идентифицируются и отслеживаются в интересах безопасности.

При этом в командовании отметили, что действия российских самолетов "не выглядели как угроза или провокация". 

"NORAD отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону ПВО, регулярно отслеживает передвижения иностранных воздушных судов и, при необходимости, сопровождает их из зоны идентификации ПВО", - отметили в коммюнике.

О таком случае сообщали также в середине сентября, в то время это был как минимум четвертый случай за месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия

Статьи

Два пути выгнать Россию из ООН: как лишить агрессора права вето в Совете безопасности, и не только

Беспрецедентная российская агрессия делает украинские требования еще более обоснованными, а "невозможное" может стать реальностью.
18 октября 2022 — Виктор Агеев, для Европейской правды

8 инструментов российского влияния: как Украине сохранить поддержку граждан ЕС

Какие инструменты использует РФ для своего влияния в Евросоюзе? И что должна делать Украина, чтобы сохранить поддержку ЕС как минимум на текущем уровне? (укр.)
18 октября 2022 — Сергей Солодкий, Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Совсем не Тэтчер. Почему премьер Британии провалила реформы и оказалась в шаге от отставки

Почему провалилась масштабная экономическая реформа Лиз Трасс и почему смена премьера Британии – не такая уж отдаленная перспектива? (укр.)
17 октября 2022 — Олег Павлюк, Юрий Панченко, Европейская правда