Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку
Імміграційне управління Норвегії призупинило розгляд заявок майже 300 громадян Росії на отримання притулку, вважаючи, що для них потрібно розробити окрему процедуру.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV2.
За даними норвезького імміграційного управління, до кінця вересня 244 росіяни прибули в країну для отримання притулку, ще кількадесят – зокрема ухилянти від мобілізації – зробили це пізніше.
Представниця управління Венче Фоне пояснює: у Норвегії поки не розглядають заявки росіян, чекаючи, коли Європейський Союз узгодить єдину політику в цьому напрямку.
"Це дуже складна й вимоглива ситуація, в якій ми повинні здійснити ретельну оцінку. Ми прагнемо співпраці (з ЄС) і хочемо побачити, як це відбуватиметься в решті Європи", – каже Фоне.
Ухиляння від військової служби саме по собі не є підставою для отримання притулку в Норвегії, але існують винятки з правила – приміром, якщо це означає, що людина не братиме участі у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності.
Міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Еміліє Мель вважає, що імміграційне управління діє відповідно до законодавства: "Громадяни Росії мають право подаватися на притулок на таких само умовах, як і всі інші, і саме управління імміграції вирішує, як із ними слід поводитись".
Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європейському Союзі тривають дискусії про те, чи продовжувати пускати росіян. Деякі держави – переважно Польща та країни Балтії – стверджують, що громадяни РФ можуть бути загрозою національній безпеці. Інші, зокрема Німеччина, висловлюють м’якшу позицію.
Нагадаємо, за останні тижні у Норвегії відбулося кілька затримань громадян Росії, які здійснювали підозрілу фотозйомку, у тому числі з безпілотників. Неофіційно повідомляють, що один із затриманих, можливо - син близького соратника президента Росії Владіміра Путіна.