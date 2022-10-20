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Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку

Четвер, 20 жовтня 2022, 21:20

Імміграційне управління Норвегії призупинило розгляд заявок майже 300 громадян Росії на отримання притулку, вважаючи, що для них потрібно розробити окрему процедуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV2.

За даними норвезького імміграційного управління, до кінця вересня 244 росіяни прибули в країну для отримання притулку, ще кількадесят – зокрема ухилянти від мобілізації – зробили це пізніше.

Представниця управління Венче Фоне пояснює: у Норвегії поки не розглядають заявки росіян, чекаючи, коли Європейський Союз узгодить єдину політику в цьому напрямку.

"Це дуже складна й вимоглива ситуація, в якій ми повинні здійснити ретельну оцінку. Ми прагнемо співпраці (з ЄС) і хочемо побачити, як це відбуватиметься в решті Європи", – каже Фоне.

Ухиляння від військової служби саме по собі не є підставою для отримання притулку в Норвегії, але існують винятки з правила – приміром, якщо це означає, що людина не братиме участі у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності.

Міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Норвегії Еміліє Мель вважає, що імміграційне управління діє відповідно до законодавства: "Громадяни Росії мають право подаватися на притулок на таких само умовах, як і всі інші, і саме управління імміграції вирішує, як із ними слід поводитись".

Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європейському Союзі тривають дискусії про те, чи продовжувати пускати росіян. Деякі держави – переважно Польща та країни Балтії – стверджують, що громадяни РФ можуть бути загрозою національній безпеці. Інші, зокрема Німеччина, висловлюють м’якшу позицію.

Нагадаємо, за останні тижні у Норвегії відбулося кілька затримань громадян Росії, які здійснювали підозрілу фотозйомку, у тому числі з безпілотників. Неофіційно повідомляють, що один із затриманих, можливо - син близького соратника президента Росії Владіміра Путіна.

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Норвегія Росія

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